 

Медработники перекрыли движение поезда в Сальяне +реакция АЖД

Автор: Отдел информации 

Минувшей ночью у станции в Сальяне медицинские работники примерно на полчаса перекрыли движение пассажирского поезда, следовавшего из Астары в Баку, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Около 40 сотрудниц закрывшейся с 1 февраля Сальянской железнодорожной больницы перекрыли движение поезда.

Поезд смог продолжить движение только после того, как прибывшие на место сотрудники полиции освободили путь. Участницы акции требовали восстановления деятельности Сальянской железнодорожной больницы.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские железные дороги», больницы и медицинские учреждения, находившиеся на балансе ведомства, раньше финансировались со стороны Минфина и оказывали бесплатные услуги сотрудникам АЖД и метрополитена.

Однако 17 ноября 2016 года Министерством финансов было принято решение о прекращении финансирования данных учреждений и переходе их с 1 января на принцип самообеспечения. В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» была проведена оценка деятельности данных медицинских учреждений и принято решение о закрытии тех, что не смогут работать по принципу самообеспечения. Одной из таких больниц является Сальянская железнодорожная больница.

Вместе с тем в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» отметили, что ряд больниц в других районах продолжит свою работу по принципу самообеспечения. Некоторые врачи и медперсонал переведены на работу в полштата.

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