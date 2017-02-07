Почем Саргсян покупает голоса избирателей

Армянское издание «168 жам» пишет о том, что власти Армении готовы купить голоса избирателей на предстоящих парламентских выборах. Газета пишет, что голоса избирателей будут куплены за счет средств олигархов, близких к президенту Армении Сержу Саргсяну, сообщает haqqin.az.

«Уже ходят слухи о размерах избирательных взяток. Говорят, что за один голос могут заплатить от 10 000 до 50 000 драмов (20-100 долларов)», — пишет газета.

«Никто не знает, каким будет средний размер избирательной взятки. По большому счету, это и неважно. Важно то, что фактор денег вновь будет работать безотказно, а выборы, как и в предыдущие годы, проводиться по принципу «кто больше». Дефицита теневых денег в Армении нет, и все те, кто при попустительстве властей сколотил себе состояние, вернут должок во время предстоящей избирательной кампании. Возможно, они даже станут депутатами. А выборы выльются в войну финансов», — пишет «168 жам».