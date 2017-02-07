В Наримановском районе Баку на улице Фаика Юсифова совершено убийство, сообщает ARB TV.

Согласно информации, соседи, обеспокоенные тем, что давно не видели 64-летнего Фирудина Гусейнова, начали звонить на его телефон. Однако мужчина не отвечал на звонки, и соседи решили обратиться в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции, взломав дверь квартиры Ф.Гусейнова, обнаружили там его труп. Мужчина был убит ударом острого предмета по голове.

В ходе следствия было установлено, что убийца заранее перерезал электропроводку освещения коридора здания.

По словам соседей, Ф.Гусейнов был неженат и проживал один. Зарабатывал он себе на жизнь ремонтом бытовой техники.

Для раскрытия убийства создана оперативно-следственная группа. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности убийцы или убийц пожилого человека. По предварительным данным, убийство совершено в целях грабежа.