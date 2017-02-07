Асад: «Сирия не принадлежит моей семье»

Президент Сирии Башар Асад заявил, что страна не принадлежит только его семье, подчеркнув, что любой сириец может однажды занять пост главы государства, сообщает Sana.

«Конечно, страна не принадлежит моей семье. Сирия принадлежит сирийцам, и каждый сириец имеет право занять пост президента», — заявил Башар Асад.

Ранее Башар Асад выразил мнение, что сотрудничество России и США позитивно скажется не только на Сирии, но и на всем мире. Он также отметил, что в борьбе с ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусрой» могут применяться любые методы для защиты народа.