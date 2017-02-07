В Газахе дедушка случайно застрелил своего внука

В Газахском районе дедушка по неосторожности выстрелил во внука. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Министерства внутренних дел, в селе Шихлы Сайяд Насибов в результате неосторожного обращения с принадлежащим ему ружьем марки ТОЗ-34 случайно выстрелил в семилетнего внука С.Насибли и ранил его в левое колено.

Несчастный случай произошел в автомобиле марки Mercedes, за рулем которого находился сын С.Насибова.

Госпитализированному ребенку ампутировали левую ногу.

Сотрудники Газахского районного отделения полиции изъяли с места происшествия ружье марки ТОЗ-34.

Расследование по данному факту продолжается.