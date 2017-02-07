 

В Газахе дедушка случайно застрелил своего внука

 

В Газахском районе дедушка по неосторожности выстрелил во внука. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Министерства внутренних дел, в селе Шихлы Сайяд Насибов в результате неосторожного обращения с принадлежащим ему ружьем марки ТОЗ-34 случайно выстрелил в семилетнего внука С.Насибли и ранил его в левое колено.

Несчастный случай произошел в автомобиле марки Mercedes, за рулем которого находился сын С.Насибова. 

Госпитализированному ребенку ампутировали левую ногу.

Сотрудники Газахского районного отделения полиции изъяли с места происшествия ружье марки ТОЗ-34.

Расследование по данному факту продолжается.

1157 просмотров


Старости
Только в бакинских магазинах: мясо стоит дороже самого фарша
Только в бакинских магазинах: мясо стоит дороже самого фарша видео
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
8 Фев 6° / 1°
9 Фев 2° / 1°
10 Фев 3° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.8769 AZN
1 EUR   =   2.0102 AZN
1 RUB   =   0.0319 AZN


Новостная лента

Дату встречи Путина и Лукашенко пока не согласовали
У нобелевского лауреата украли сертификат премии
Землетрясения в Турции связали с испытаниями «сейсмического оружия»
Пожар у здания телеканала Lider фото, видео; обновлено
В Азербайджане обвалился доллар 1,8251 маната за доллар
В Баку возможен мокрый снег
На железной дороге БТК украли 86-килограммовый провод
В Газахе дедушка случайно застрелил своего внука
Асад: «Сирия не принадлежит моей семье»
Одинокого мужчину убили в собственной квартире в Баку фото; видео
Тревога в центре Баку: массовое скопление людей фото
Почем Саргсян покупает голоса избирателей
Медработники перекрыли движение поезда в Сальяне +реакция АЖД
Тер-Петросян и Демирчян идут на выборы под лозунгом «Мир в Карабахе»
Представители МВФ едут в Азербайджан
50-летняя женщина сожгла себя в Губе
Васиф Талыбов уволил министра финансов Нахчывана
Под Дамаском казнили 13 тысяч человек
В Бразилии обнаружили сотни древних «Стоунхенджей»
Себастьян Курц посетит Азербайджан
В Баку женщина пыталась совершить суицид вместе с ребенком
Только в бакинских магазинах: мясо стоит дороже самого фарша видео
Азербайджан экстрадировал в Россию грабителя Сбербанка
Израиль легализует постройки на палестинских землях
Бывший российский депутат вложит $350 млн в возрождение монархии В Микронезии