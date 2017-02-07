На железной дороге БТК украли 86-килограммовый провод

По обвинению в краже 86-килограммового медного провода с участка Марабда — Ахалкалаки — Карс железной дороги Баку — Тбилиси — Карс сотрудники полиции Грузии задержали 22-летнего мужчину, говорится в сообщении на сайте МВД.

Следствие утверждает, что обвиняемый продал провод двум мужчинам, именно в их микроавтобусе правоохранители обнаружили украденное.

«Продавец» задержан, а «покупатели» привлечены к ответственности. Медный провод принадлежал компании ATEFGeorgia, которой, как утверждают в МВД, обвиняемый нанес ущерб в более чем 2 300 долларов.