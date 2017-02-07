В Баку возможен мокрый снег

8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменный дождь, который поздно вечером может перейти в мокрый снег. Ветер северо-западный, порывистый.

Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 5-8 тепла. Атмосферное давление повысится с 769 до 773 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 85-95%, днем — 65-75%.

Как сообщили в Национальном гидрометеорологическом департаменте Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, утром в северных районах, а днем на большей части территории страны временами ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег и снег, местами туман. Ветер западный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 5-9 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.