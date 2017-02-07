В ходе пожара в жилом доме по улице Акима Аббасова погибла женщина. Из-за того, что дверь в квартире была сейфовая, пожарным пришлось проникать в квартиру через балкон.

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В Баку в доме по улице Акима Аббасова (недалеко от здания телеканала Lider) произошло возгорание. Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

О пожаре сотрудникам МЧС сообщил прохожий, заметивший дым.

Пожарные машины оперативно приехали к месту событий. Как удалось узнать, в квартире находился пожилой человек.