Землетрясения в Турции связали с испытаниями «сейсмического оружия»

За сутки в турецкой провинции Чанаккале произошло еще два землетрясения. Магнитуда обоих превысила 5,0.

Толчки были зафиксированы в Эгейском море близ побережья района Айваджик, передает Milliyet.

О пострадавших не сообщается, мощным ударом разрушен ряд зданий.

Оригинальную версию в связи с катаклизмом высказал мэр Анкары Мелих Гёкчек. По его словам, землетрясение могло быть искусственно спровоцированно.

Недалеко от берегов Чанаккале было судно, занимавшееся сейсмическими изысканиями, написал градоначальник в Twitter. Он призвал узнать, что оно изучало и какой стране принадлежит.

Гёкчек отметил, что считает нужным держать под контролем все крупные суда и подводные лодки в районе Стамбула, Чанаккале и Мраморного моря.

Мэр также поделился ссылками на видеоролики, рассказывающие про идеи ученого Николы Теслы. Среди них видео о сейсмическом оружии и американском проекте HAARP («Программа исследования полярных сияний высокочастотным воздействием»).