«Ильхам Алиев демонстрирует дипломатию высокого уровня». Так российский политический аналитик Павел Клачков прокомментировал haqqin.az визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель и его решительный отказ от встречи с новым главой Европарламента Антонио Таяни.

Напомним, как уже сообщал haqqin.az, в день приезда главы азербайджанского государства в Брюссель «активисты гражданского общества» и проармянские депутаты Европарламента организовали некие слушания, касающиеся ситуации с правами человека в Азербайджане и отношений с ЕС. На них как раз и должен был присутствовать Антонио Таяни, а после была запланирована его встреча с Ильхамом Алиевым. Этой встречи не случилось.

«Ильхам Алиев в международной политике чувствует себя как рыба в воде, а европейцы живут вчерашним днем, — отметил Клачков. — А ведь через Баку можно налаживать отношения с исламским миром, что особо актуально для Европы, наводненной мигрантами преимущественно из исламских стран».

Что касается в целом сотрудничества Азербайджана и Европейского Союза по политическим вопросам, то эксперт не испытывает особого оптимизма.

«Раньше за европейской благосклонностью стояли в очереди. Сейчас этого нет. Все неумолимее приближается гроза, признаками которой являются поток беженцев, выход Великобритании из ЕС, тут еще под боком украинский кризис. Надо задаться вопросом: «Готовы ли европейцы к равноправному сотрудничеству?». Официальному Баку нужно именно это, ведь Азербайджан — состоявшаяся страна. Много вопросов и по позиции ЕС в отношении карабахского конфликта, Брюссель так до конца и не выработал четкую позицию. Что касается программы «Восточное партнерство», то она откровенно провалилась», — заявил Клачков.

По его мнению, отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом регулируются устаревшими политическими документами.

«Но что касается экономики, то, скажем, «Южный газовый коридор» имеет серьезные перспективы. Главное не попасть в ловушку и не отказаться от многовекторной политики, которую успешно проводит Баку. Ради сотрудничества с ЕС в экономической плоскости разрывать отношения с другими странами не стоит. Впрочем, думаю, это и не произойдет», — подчеркивает Клачков.