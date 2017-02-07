Билеты на Исламские игры-2017 поступят в продажу 19 марта.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Операционного комитета Исламиады, цены будут колебаться от 2 до 5 манатов.

Всего любителям спорта будет предложено более 500 тысяч билетов. Их можно будет приобрести на сайте baku2017.com и в 12 пунктах продажи, которые будут открыты в разных частях города, а также в кассах спортивных объектов.

Детям до 16 лет вход на соревнования в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, на Национальной гимнастической арене и Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова будет стоить 1 манат, на остальные арены вход будет свободным.

Билеты на церемонию открытия будут стоить от 20 до 200 манатов, на закрытие – от 10 до 100 манатов. Как известно, оба мероприятия пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе.