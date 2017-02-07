Критик правительства Алиева: «Эмин Милли — предатель»

Оппозиционный активист, проживающий в Чехии политэмигрант Замиг Мамедли обвинил активиста Эмина Милли в предательстве национальных интересов Азербайджана.

«То, что мы раскрыли правду о мероприятии в Европарламенте, вынудило Эмина Милли и Хадиджу Исмаилову сделать поправки в своих выступлениях и обратиться к азербайджаноязычной аудитории. То, что они добавили в тему выступления Саргсяна и Карабах, не меняет сути этого театрального действия. Факты заключаются в том, что «Мейдан ТВ» сделало заявление о признании «геноцида армян» и обвинило Азербайджан в антиармянской пропаганде», — написал на своей странице в фейсбук Замиг Мамедли, считающийся ярым критиком правительства Азербайджана.

Замиг Мамедли также отметил, что спонсором Эмина Милли является европарламентарий Яромир Штетина, который продвигает интересы армянского лобби.

Ранее провокационное мероприятие в Европарламенте, в котором принимал участие Эмин Милли, осудила политэмигрант Матанат Азизова.