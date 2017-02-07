Председатель комитета Конгресса США: «Иранские агенты проникают в Азербайджан»

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам США, республиканец Эд Ройс на форуме Israel Project сделал резкие заявления, касающиеся вмешательства Ирана во внутренние дела Азербайджана. Об этом сообщается на официальном сайте комитета foreignaffairs.house.gov.

Прежде всего Эд Ройс отреагировал на недавний запуск Ираном баллистических ракет в нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и призвал администрацию США поставить иранский режим в известность, что эти действия не останутся без внимания.

Далее американский парламентарий коснулся других угроз, исходящих от Ирана.

«Иранский Корпус стражей исламской революции представляет собой угрозу для региональной стабильности и должен быть подвергнут санкциям», - заявил Ройс.

Американский политик заявил об иранской угрозе в Йемене, Бахрейне, о том, что иранцы пытаются натравить повстанцев-хоуситов на Саудовскую Аравию.

Далее Ройс коснулся непосредственно Азербайджана. По его данным, сегодня иранские агенты проникают в Азербайджан, обрабатывают людей в деревнях: «Почему вы поддерживаете светское правительство? Вы шииты. Вы должны работать, чтобы свергнуть режим».

Американский политик пояснил, что этим занимается как раз Корпус стражей исламской революции.