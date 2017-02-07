 

Межбанку выделят еще 3 млрд долларов заявление главы банка

Автор: Отдел экономики 

«Реорганизация  Международного банка Азербайджана охватывает три направления. Эти мероприятия включают передачу проблемных активов МБА в рамках указа президента от 15 июля 2015 года ЗАО Aqrarkredit, что дало банку ликвидность в размере 10 миллиардов манатов. Еще одним направлением стало размещение в банке депозита  в размере 1 миллиарда долларов США со стороны Государственного нефтяного фонда. В начале этого года правительство также увеличило долю участия в уставном капитале МБА», сказал в интервью Reuters председатель правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Халид Ахадов.

Халид Ахадов заявил, что перед передачей оставшейся части проблемных активов ЗАО Aqrarkredit ведутся работы по определению суммы следующего транша, который будет выделен банку.

«По предварительным расчетам, следующий транш составит примерно 3 миллиарда долларов, что позволит банку обеспечить возврат резервов в объеме 500 миллионов манатов в капитал»,  сказал он.

По его словам, следующий транш ожидается в первом квартале 2017 года.

Халид Ахадов также отметил, что принимаемые в настоящее время меры, направленные на реорганизацию МБА, должны позволить банку получить хоть и небольшую, но прибыль к концу 2017 года. Он также добавил, что у банка нет никаких проблем с выполнением своих внешних обязательств.

Говоря о подготовке к приватизации МБА, Халид Ахадов заявил, что этот процесс будет проводиться поэтапно и параллельно с организационно-оздоровительными работами. Он также поделился мнением о возможных инвесторах, которые могут участвовать в процессе приватизации.

«Для нас очень важно привлечение в процесс приватизации таких международных структур, как Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, которые заинтересованы в социально-экономическом развитии Азербайджана. Помимо этого, также может быть дано предпочтение частным зарубежным финансовыми институтам, которые смогут привнести в МБА новые технологии и новое дыхание. В процесс приватизации возможно привлечь также и местных инвесторов посредством размещения акций на внутреннем фондовом рынке»,  сказал он.

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