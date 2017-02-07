Миссия Всемирного банка прибудет в Азербайджан

9 февраля делегация под руководством координатора Всемирного банка (ВБ) по частному и финансовому сектору на Южном Кавказе Анжелы Пригожиной прибудет в Азербайджан.

Как сообщает Report, визит делегации продлится до 1 марта.

По информации, координатор встретится с председателем Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфатом Асланлы, министрами финансов и экономики, руководством Центробанка.

Визит делегации Всемирного банка связан с началом реализации второго этапа Проекта модернизации финансового сектора. Его реализует Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO). Первый этап проекта, реализованный ВБ, оценивался в 5 млн долларов США.

Отметим, что в последний раз Анжела Пригожина посещала Азербайджан в ноябре прошлого года.