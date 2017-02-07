В Китае мужчина спас свою жену, которая пыталась спрыгнуть с крыши, ухватив ее за собранные в хвост волосы. Об этом сообщает во вторник, 7 февраля, South China Morning Post. Видео опубликовано на YouTube.

По данным газеты, инцидент произошел в уезде Шицюань провинции Шэньси. Женщина решилась спрыгнуть с крыши после семейной ссоры, однако муж успел схватить ее за волосы и держал в течение трех минут, пока не подоспели полицейские. Как отмечается, это удалось потому, что ее вес частично приняла на себя 30-сантиметровая труба, за которую она зацепилась.

Один из стражей порядка перелез через бортик крыши и помог поднять женщину. В это время его коллеги не давали ей и ее супругу упасть, держа их за одежду.