С утра продолжались бомбардировки района Дамаска Гарбин, в котором присутствует террористическая организация «Джебхат Фатах аш-Шам».

Всего с семи утра сирийской военной авиацией было нанесено более 15 бомбовых ударов, которые были хорошо слышны в городе. Бомбардировки такого масштаба проводятся впервые за несколько месяцев и являются результатом размежевания террористов и умеренной оппозиции, о котором Россия и Турция договорились в Астане.

Прочие группировки Дамаска («Файлак аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам») сохраняют перемирие.