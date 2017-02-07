 

Пропавшего инспектора ГАИ уволили из МВД

 

Водитель дежурной части Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку сержант полиции Алиш Керимов уволен со службы. Об этом сообщает Report.

По информации, с А.Керимова взяли объяснительную, ведется служебная проверка. Он уволен из полиции из-за халатного отношения к своим служебным обязанностям.

Отметим, что в ночь со 2 на 3 февраля А.Керимов оставил служебный автомобиль марки Kia с государственным номером 90-YP-460 на одной из улиц Баку и покинул территорию. Автомобиль числится на балансе дежурной части ГАИ. А.Керимов являлся водителем начальника дежурной части майора полиции Ильгара Ибрагимова. 

1443 просмотров


Старости
Только в бакинских магазинах: мясо стоит дороже самого фарша
Только в бакинских магазинах: мясо стоит дороже самого фарша видео
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
8 Фев 6° / 1°
9 Фев 2° / 1°
10 Фев 3° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.8769 AZN
1 EUR   =   2.0102 AZN
1 RUB   =   0.0319 AZN


Новостная лента

Встреча в Ереване: "Я из Баку!" И получил в морду видео
Лукашенко призвал Россию не усложнять отношения
Пропавшего инспектора ГАИ уволили из МВД
Срочно: Дамаск под бомбами эксклюзив
Китаец поймал за волосы пытавшуюся спрыгнуть с крыши жену видео
Миссия Всемирного банка прибудет в Азербайджан
Межбанку выделят еще 3 млрд долларов заявление главы банка
Председатель комитета Конгресса США: «Иранские агенты проникают в Азербайджан»
Группа гомосексуалистов напала на парня в Баку
Критик правительства Алиева: «Эмин Милли — предатель»
Сколько стоят билеты на открытие Исламиады? Список цен
Российский аналитик: «В международной политике Алиев, как рыба в воде» эксклюзив
Дату встречи Путина и Лукашенко пока не согласовали
У нобелевского лауреата украли сертификат премии
Землетрясения в Турции связали с испытаниями «сейсмического оружия»
Пожар у здания телеканала Lider фото, видео; обновлено
В Азербайджане продолжается обвал доллара Банки скупают по курсу 1,7 маната; обновлено
В Баку возможен мокрый снег
На железной дороге БТК украли 86-килограммовый провод
В Газахе дедушка случайно застрелил своего внука
Асад: «Сирия не принадлежит моей семье»
Одинокого мужчину убили в собственной квартире в Баку фото; видео
Тревога в центре Баку: массовое скопление людей фото
Почем Саргсян покупает голоса избирателей
Медработники перекрыли движение поезда в Сальяне +реакция АЖД