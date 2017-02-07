Пропавшего инспектора ГАИ уволили из МВД

Водитель дежурной части Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку сержант полиции Алиш Керимов уволен со службы. Об этом сообщает Report.

По информации, с А.Керимова взяли объяснительную, ведется служебная проверка. Он уволен из полиции из-за халатного отношения к своим служебным обязанностям.

Отметим, что в ночь со 2 на 3 февраля А.Керимов оставил служебный автомобиль марки Kia с государственным номером 90-YP-460 на одной из улиц Баку и покинул территорию. Автомобиль числится на балансе дежурной части ГАИ. А.Керимов являлся водителем начальника дежурной части майора полиции Ильгара Ибрагимова.