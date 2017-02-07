Лукашенко призвал Россию не усложнять отношения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию находить "узкие места" в интеграции двух стран и "склеивать" отношения, а не принимать решения, которые будут их усложнять, передает РИА Новости.

В пятницу Лукашенко обвинил Москву в осложнении российско-белорусских отношений, заявив о якобы нарушении Россией договора в экономической сфере. В Кремле эти обвинения назвали некорректными, добавив, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.

В пресс-службе Кремля подчеркнули, что Россия недополучила в бюджет с 2011 по 2015 год из-за беспошлинных поставок нефти в Белоруссию 22,3 миллиарда долларов. В Кремле также выразили недоумение в связи с предложением Лукашенко возбудить дело против главы Россельхознадзора, а в ведомстве заявили, что ограничения поставок продукции из Белоруссии осуществляются в рамках правил международной торговли.

"Зачем мы создавали единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и в ЕврАзЭС? В прошлом году мы грохнулись процентов на 40 в ЕврАзЭС, в этом году — на 20. Всего — на 60% за два года. Вот создали интеграцию… Меня это волнует, я об этом говорю, но это вызывает какое-то непонимание, отторжение в Москве и в Минске у некоторых. Но об этом надо говорить, надо эти узкие места находить, как-то склеивать наши отношения", — сказал Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь с губернатором Костромской области РФ Сергеем Ситниковым.

Однако, по его словам, российская сторона якобы предпринимает действия, которые могут их усложнить.

"Вместо того чтобы объединять, склеивать, устранять негатив, Сан Саныч (Суриков, посол России в Минске) с сегодняшнего дня вводит запрет на поставки говядины из Минской области в Россию", — заявил белорусский президент.

Он также отметил, что в основе двусторонних отношений лежит экономика.

Президент Белоруссии подчеркнул, что, продавая свою продукцию в России, Белоруссия в том числе зарабатывает средства, чтобы оплатить поставку в страну российских энергоносителей. "Если мы не можем получить эту копейку на российском рынке или других — мы не сможем оплатить за нефть, газ", — сказал он.