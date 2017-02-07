 

Россия экстрадировала гражданина Азербайджана в Украину

Автор: Отдел информации 

Подозреваемый в убийстве чемпиона по тайскому боксу Сергея Лащенко азербайджанец Бабек Дамир оглу Гасанов помещен в СИЗО Одессы, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Таймер».

Согласно информации, Гасанова привезли в это пенитенциарное учреждение 6 февраля из России — в конце прошлого года соответствующее решение принял Санкт-Петербургский городской суд, согласившись экстрадировать азербайджанца.

Напомним, 24-летний Б.Гасанов был задержан Интерполом в Санкт-Петербурге 5 октября 2016 года. Его арестовали в тот момент, когда мужчина направлялся в управление Федеральной миграционной службы в Василеостровском районе, чтобы подать документы на временное проживание в РФ. После этого российские правоохранители связались с Украиной, чтобы начать процедуру экстрадиции.

Также напомним, что чемпион Украины по муай-тай Сергей Лащенко был застрелен из травматического пистолета на территории Еврейской больницы Одессы 8 апреля 2015 года (пуля попала в шею). Этому предшествовал конфликт, который возник между Лащенко и его убийцами в центре города — возникла драка, после которой оппоненты Лащенко скрылись с места происшествия, а Лащенко с товарищами отправился в Еврейскую больницу за первой помощью. Вскоре после этого противники Лащенко прибыли в медицинское учреждение с подкреплением и открыли огонь.

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