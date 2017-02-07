 

Немецкая полиция провела спецоперацию против неонацистов

 

Спецоперация в отношении лиц, подозреваемых в принадлежности к правоэкстремистской группировке Reichsbürger ("Граждане Рейха"), прошла во вторник в нескольких федеральных землях Германии, обыски были проведены в жилых квартирах и офисах, передает РИА Новости.

Как сообщили в правоохранительных органах Баварии, в фокусе следствия – 16 человек в возрасте от 40 до 66 лет, в том числе две женщины, которые подозреваются в подделке документов и присвоении государственных полномочий. В частности, они производили документы и удостоверения "Рейха" для участников группировки.

Спецоперация стартовала в шесть утра по местному времени в Баварии, Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртемберге. В операции были задействованы 250 сотрудников полиции, спецназа и прокуратуры.

Reichsbürger – довольно известная неонацистская группировка, действующая в ФРГ с середины 1980-х годов. Ее члены не признают ФРГ государством, отказываются исполнять немецкие законы и требуют восстановления страны в довоенных границах. Организация не имеет централизованной структуры. Спецслужбы Германии до недавнего времени не принимали группировку всерьез, однако после того, как в 2016 году в перестрелке со сторонником Reichsbürger погиб сотрудник полиции, полиция и прокуратура проводят регулярные рейды в отношении ее участников.

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