В Баку африканцы с помощью философского камня превращали бумагу в доллары

В Баку полиция задержала четырех мошенников - гражданина Камеруна и троих нигерийцев.

Как сообщает пресс-служба МВД Азербайджана, после обращения гражданина о том, что неизвестные взяли у него 20 тысяч долларов США, обещав с помощью некоего волшебного эликсира превратить их в 40 тысяч долларов, были задержаны и допрошены четверо иностранцев.

Задержанные показали, что приехали в Баку с целью легкой наживы. При личном досмотре и обыске по адресам проживания найдены и изъяты вещественные улики.

Ведется разбирательство.