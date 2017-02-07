 

В Баку африканцы с помощью философского камня превращали бумагу в доллары

 

В Баку полиция задержала четырех мошенников - гражданина Камеруна и троих нигерийцев.

Как сообщает пресс-служба МВД Азербайджана, после обращения гражданина о том, что неизвестные взяли у него 20 тысяч долларов США, обещав с помощью некоего волшебного эликсира превратить их в 40 тысяч долларов, были задержаны и допрошены четверо иностранцев.

Задержанные показали, что приехали в Баку с целью легкой наживы. При личном досмотре и обыске по адресам проживания найдены и изъяты вещественные улики.

Ведется разбирательство.

 

 

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