Аятолла Хаменеи: «Трамп показал подлинное лицо США»

Президент Дональд Трамп показал подлинное лицо США, сказал верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи во вторник на встрече с группой командиров ВВС Ирана, сообщает IRNA.

«Ни один враг не сможет парализовать волю иранского народа. Иранцы будут отвечать на все угрозы», — сказал верховный лидер.

По его словам, иранский народ не даст себя запугать и покажет президенту Трампу, что не боится санкций и действий новой администрации США.

«Политическая, экономическая, моральная и социальная коррупция в администрации США — все это Трамп показал во время выборов и после них», — добавил Хаменеи.