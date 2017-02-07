 

Аятолла Хаменеи: «Трамп показал подлинное лицо США»

 

Президент Дональд Трамп показал подлинное лицо США, сказал верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи во вторник на встрече с группой командиров ВВС Ирана, сообщает IRNA.

«Ни один враг не сможет парализовать волю иранского народа. Иранцы будут отвечать на все угрозы»,  сказал верховный лидер.

По его словам, иранский народ не даст себя запугать и покажет президенту Трампу, что не боится санкций и действий новой администрации США.

«Политическая, экономическая, моральная и социальная коррупция в администрации США  все это Трамп показал во время выборов и после них»,  добавил Хаменеи.

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