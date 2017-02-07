 

Войска Асада перешли в наступление на Пальмиру при поддержке России

 

Армия САР при поддержке ВКС РФ на пальмирском направлении расширила зону своего контроля, освободив 783 квадратных километра территории в районе Тьяс, сообщил на брифинге начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, передает РИА Новости.

"На пальмирском направлении сирийская армия при поддержке ВКС России существенно расширила зону своего контроля в районе Тьяс. Освобождено 783 квадратных километра территории. В восточном направлении продвижение составило 25 километров. Освобождена Эль-Бейда. Взяты под контроль господствующие высоты вдоль дороги. Пройдена большая часть пути до Пальмиры", — сказал Рудской.

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