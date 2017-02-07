Гражданская инициатива по созданию Платформы для мира между народами Азербайджана и Армении расширяет свои ряды. К мирной инициативе армянских и азербайджанских общественных активистов присоединяются известные в наших странах авторитетные общественные и политические деятели.

Некоторое время назад к платформе присоединилась известный публицист, автор трех книг, экономист Жанет Акобян. Отметим, что в 1995-1999 гг., в период правления первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, Ж.Акобян работала главным специалистом по вопросам экономики при правительстве Армении. В настоящее время Ж.Акобян проживает в Канаде.

Ж.Акобян ответила на вопросы отдела Армении haqqin.az. Представляем вашему вниманию беседу с известным армянским публицистом.

- В конце прошлого года армянские и азербайджанские общественные деятели и правозащитники основали Платформу для мира между Арменией и Азербайджаном, которую уже поддержало немало гражданских активистов обеих стран. Видите ли вы перспективы этой инициативы в деле примирения двух народов и урегулирования карабахского конфликта?

- С одобрением отношусь к любому начинанию, направленному на искоренение межнациональной розни. Естественно, для меня как для армянки этот процесс в контексте мирного урегулирования карабахского конфликта и достижения долгожданного мира между двумя народами представляет особый интерес.

- Хотите сказать, что поддерживаете Бакинскую платформу мира?

- Да, конечно, приветствую и поддерживаю, и очень надеюсь, что в отличие от многих других имевших место в прошлом провальных попыток разрешить карабахский конфликт это начинание будет иметь определенный положительный результат.

Все здравомыслящие армяне устали от этой войны, которая словно злокачественная опухоль пожирает как нашу страну, так и наш народ, нашу молодежь.

- Весь минувший год армянская диаспора проявляла решительную активность, протестуя против тирании нынешних армянских властей. Как вы оцениваете роль диаспоры в судьбе Армении и считаете ли, что она способна сегодня, сейчас повлиять на внутриполитические процессы в стране?

- Мое глубокое убеждение, что, как бы диаспора ни пыталась показать свою силу и решительность воздействовать на внутриполитическую ситуацию в Армении, судьба нашей родины целиком и полностью зависит от тех армян, которые живут там.

Если у них хватит здравого смысла отличить белое от черного, врага от друга, не поддаться всевозможным провокациям, то они смогут вытащить страну из кризиса и побороть врагов. Диаспора же может лишь оказать в этом некоторую помощь. Однако если наши сограждане не смогут вырваться из того замкнутого круга, в котором оказались, то ни одна сила извне, в том числе и диаспора, не сможет повлиять на их судьбу и на судьбу страны.

- В свете последних радикальных изменений в политическом руководстве Армении как вы оцениваете шансы оппозиции на предстоящих парламентских выборах?

- Признаюсь, что на апрельских выборах ни малейшего шанса для оппозиции я не вижу. Как не вижу и саму оппозицию в тех непривлекательных личностях, которых сегодня пытаются представить как борцов с режимом. Настоящих оппозиционеров режим давным-давно изолировал, бросив гнить в тюрьмы.

- Когда в июле прошлого года группа людей из «Сасна Црер» захватила полк ППС в Ереване и требовала отставки действующих властей, в первую очередь Сержа Саргсяна, вы были в числе тех активных представителей диаспоры, кто развернул широкую кампанию в поддержку повстанцев. Возможно ли в Армении повторение украинского Майдана?

- Однозначно не хочу украинского сценария для Армении. Не хочу, чтобы проливалась кровь наших сограждан. Однако режим не оставляет народу других, законных путей борьбы. Борьбы за свою страну, за будущее своих детей или просто за право на существование.

То, что произошло летом в Ереване, было одним из доказательств этого. Ребята из «Сасна Црер» не видели другого пути для спасения своей родины, кроме как через вооруженное восстание. И я уверена, что, если ситуация в Армении в скором времени кардинально не изменится, появятся и другие такие же отчаянные ребята, которые возьмут в руки автоматы и пойдут на Саргсяна. Это страшно, я не хочу, чтобы лилась кровь, но другого выхода может не быть.

- Мой традиционный вопрос об отношении к словам экс-президента Армении Роберта Кочаряна, назвавшего армян и азербайджанцев «генетически несовместимыми». Что вы об этом думаете и что как человек, который уже долгие годы живет не в Армении, можете сказать о взаимоотношениях армян и азербайджанцев за пределами Кавказа?

- Могу свидетельствовать, что за пределами Кавказа армяне и азербайджанцы очень даже дружны, практически не конфликтуют. Тем более на национальной почве. А относительно заявления Кочаряна о генетической несовместимости, то, наверное, нужно спросить его самого, как он с такими вот шовинистскими тезисами долгие годы жил, учился и работал вместе с азербайджанцами. И вообще, как можно говорить о несовместимости каких бы то ни было народов?! Это же чистейшей воды агитация фашизма!