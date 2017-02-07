В Украине похитили азербайджанского бизнесмена

В Украине взяли в заложники еще одного предпринимателя-азербайджанца. Эльдар Искендеров (1977 г.р.) был похищен в Киеве перед зданием, где проживал, передает АПА.

Некоторое время спустя родственники освободили Э.Искендерова взамен на выкуп.

Напомним, в последние несколько лет в Украине участились случаи похищения азербайджанцев, покушения на их жизнь. В связи с этим проживающие в Украине азербайджанцы 14 сентября провели акцию протеста перед зданием МВД в Киеве, обвинив в происходящем министра внутренних дел армянина Арсена Авакова.

Кроме того, генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.

В Посольстве Азербайджана в Украине сообщили, что, хотя прокуратура Украины заявляет о том, что будут приняты меры, до сих пор не было возбуждено ни одного уголовного дела, не ведется расследование.