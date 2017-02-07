 

Указом Алиева: Чингиз Гурбанов — Национальный герой

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о присвоении Чингизу Салман оглу Гурбанову звания «Национальный герой Азербайджана» (посмертно), сообщает официальный сайт главы государства.

Звание «Национальный герой Азербайджана» присвоено Чингизу Гурбанову за личное мужество, проявленное при выполнении боевого задания по защите территориальной целостности Азербайджана.

Напомним, 29 декабря прошлого года при попытке перехода азербайджано-армянской государственной границы разведгруппа ВС Армении попала в засаду и понесла большие потери. В ходе боев без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана рядовой Чингиз Салман оглу Гурбанов. Тело погибшего азербайджанского солдата удерживалось армянской стороной.

Благодаря усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева удалось добиться возвращения тела шехида Чингиза Гурбанова.

Передача тела военнослужащего состоялась 5 февраля близ села Бала Джафарли Газахского района при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика и Международного комитета Красного Креста.

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