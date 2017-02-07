Атомный авианосец "Джордж Буш", который вместе с кораблями своей ударной группы направляется на Ближний Восток, зашел на военно-морскую базу Суда-бей на греческом острове Крит, сообщили греческие СМИ.

В состав корабельной группы, помимо авианосца, входят ракетные крейсеры "Филиппин Си" и "Хью Сити" а также ракетные эсминцы "Лабун" и "Тракстон".

По данным пресс-службы 6-го оперативного флота ВМС США, крейсер "Хью Сити" в настоящее время находится на Балтике в литовском порту Клайпеда, куда он зашел 6 февраля. Эсминец "Лабун" также зашел с визитом в греческий порт Пирей, писали местные СМИ.

Как сообщалось, 2 февраля авианосная группа "Джорджа Буша" вошла в акваторию Средиземного моря. Целью похода группы является "обеспечение национальных интересов США в Европе, союзников по НАТО, европейских и африканских стран-партнеров, а также партнеров по коалиции",- говорится в сообщении пресс-службы флота.

Предполагается, что во время пребывания в восточном Средиземноморье палубная авиация "Джорджа Буша" примет участие в нанесении авиаударов возглавляемой США коалиции по целям ИГ в Сирии, как до этого делала авиации группы атомного авианосца "Дуайт Эйзенхауэр", ранее находившейся в регионе.

Из Средиземного моря группа "Джорджа Буша" направится в Персидский залив в зону ответственности 5-го оперативного флота ВМС США, откуда ее авиация продолжит авиаудары по боевикам ИГ в Ираке и Сирии.

Как сообщалось 20 января, пройдя Гибралтарский пролив, Средиземное море покинула авианосная ударная группа ВМФ России, в которую входит авианосец "Адмирал Кузнецов". Его палубная авиация принимала участие в военной операции в Сирии. В настоящее время корабельная группа находится на подходе к своей базе в Североморске.