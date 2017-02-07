Спецназ взбунтовался в Кот-д'Ивуаре

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Силы особого назначения подняли бунт в городе Адиаке на юго-востоке Кот-д'Ивуара, сообщает ТАСС.

Протестующие требуют повышения заработной платы и заключения сделки по аналогии с той, что была заключена между военнослужащими и правительством после беспорядков в январе. Некоторые участники демонстрации устроили стрельбу в воздух.

В начале января военнослужащие устроили беспорядки в Кот-д'Ивуаре, требуя повышения жалованья. Бунты прошли в нескольких городах и продолжались несколько недель. По приказу президента страны Алассана Уаттара министр обороны и главы военных ведомств провели переговоры с мятежниками, по итогам которых тем было обещано увеличить оплату труда в обмен на обещание прекратить беспорядки.

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