 

13 стран проигнорировали запрос Азербайджана Дело Лапшина

Автор: Рауф Керимли, собкор 

Эпопея с блогером Александром Лапшиным, имеющим гражданство России и Израиля, подходит к концу: Верховный суд Белоруссии, как уже сообщал haqqin.az, оставил в силе решение о выдаче нарушителя Азербайджану. Но вопросы все равно остаются, ведь 13 стран проигнорировали запрос Интерпола, направленный Азербайджаном.

Но обо всем по порядку. Сегодня Верховный суд Белоруссии признал законным решение о выдаче гражданина России Александра Лапшина Азербайджану для уголовного преследования. Суд рассматривал жалобу в закрытом режиме. После вердикта Верховного суда решение об экстрадиции вступает в силу и подлежит исполнению органами внутренних дел.

Лапшин, который является также гражданином Израиля, был задержан в Минске в декабре минувшего года в связи с тем, что он по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц. Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана. Кроме того, в Баку обратили внимание на то, что блогер «пропагандировал сепаратистский режим» непризнанного образования, называя его независимым государством, и размещал в своем блоге записи, призывающие к нарушению территориальной целостности Азербайджана.

При этом, как сообщили haqqin.az источники в России, запрос на арест Лапшина был направлен в Интерпол еще в июле прошлого года. И с тех пор разыскиваемый блогер побывал в 13 странах.

«То, что Лапшину, находившемуся в международном розыске, ряд государств разрешил беспрепятственно пересечь границу, говорит о нечистоплотности правоприменительных органов этих стран». С таким заявлением в беседе с haqqin.az выступил адвокат Мухтар Мустафаев.

«По международным нормам Лапшина должны были задержать на границе, а суд этой страны должен был рассмотреть вопрос о его экстрадиции. Конечно, судебные органы могут принять решение отпустить Лапшина, если посчитают выдвинутые против него Азербайджаном обвинения необоснованными или политически мотивированными. Но прежде всего его должны были задержать», - заявил юрист.

По его мнению, сейчас Азербайджан вправе направить претензии в главный офис Интерпола и в отделения этой организации в странах, где Лапшин побывал, находясь в официальном розыске.

адвокат Мухтар Мустафаев

Адвокат с сожалением отметил, что понятие «международный розыск» в современном мире постепенно теряет смысл, так как каждая страна подходит к вопросам выдачи лиц исходя из своих политических симпатий. «Сейчас надежно работают только двусторонние договоры об экстрадиции», - отметил адвокат.

Кстати, Лапшин уже лишен украинского гражданства. Есть еще и письмо с покаянием, написанное блогером. Однако в нем он не извинился за посещение оккупированных территорий, а просто попросил прощения. Такое извинение Азербайджан не принял.

«Лапшин сам выбрал этот тон общения и в итоге нарвался», - сообщили haqqin.az компетентные источники.

При этом, по некоторым данным, цель наказания Лапшина может быть достигнута без лишения свободы. Все зависит от его поведения.

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