Помощницу Ильхамы Гулиевой освободили в зале суда

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Мехрибан Гусейновой - помощницы покойной народной артистки Ильхамы Гулиевой, сообщает корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова был зачитан приговор, согласно которому М.Гурбанову приговорили к 1 году 3 месяцам условно, она была освобождена в зале суда.

Напомним, государственный обвинитель требовал приговорить М.Гурбанову к 8 годам лишения свободы.

Отметим, что М.Гусейнова обвинялась на основании статьи 29.180.3.2 (покушение на грабеж с причинением крупного ущерба). Она была задержана на основании жалобы Ильхамы Гулиевой.

И.Гулиева скончалась 25 февраля этого года.