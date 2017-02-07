Чернокожий француз обвинил полицейского в жестоком изнасиловании

Молодой чернокожий француз дал свидетельские показания о его предполагаемом изнасиловании во время полицейской операции в пригороде Парижа, сообщает Русская служба ВВС.

Ранее в связи с инцидентом одному полицейскому было предъявлено обвинение в изнасиловании, еще трех сотрудников полиции обвинили в нападении на молодого человека.

В понедельник сотни жителей пригорода французской столицы Оне-су-Буа вышли на акцию протеста, чтобы выразить возмущение поведением полиции.

Согласно рассказу 22-летнего пострадавшего, которого правоохранительные органы называют "Тео", в минувший четверг он вышел на улицу и случайно оказался на месте, где полиция проверяла документы у подозреваемых в торговле наркотиками.

В ходе задержания, со слов "Тео", один из полицейских изнасиловал его дубинкой. Насилие сопровождалось расовыми оскорблениями и избиениями.

После стражи порядка доставили молодого человека в отделение полиции, где один из сотрудников, оценив состояние задержанного, вызвал скорую помощь.

Сейчас "Тео" находится в больнице, где ему была проведена срочная операция из-за тяжелых травм, полученных в результате насильственных действий полицейских.

Адвокат полицейского, которому было предъявлено обвинение в насилии, утверждает, что его подзащитный не хотел причинить вред здоровью задержанного молодого человека.