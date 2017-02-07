 

Чернокожий француз обвинил полицейского в жестоком изнасиловании

 

Молодой чернокожий француз дал свидетельские показания о его предполагаемом изнасиловании во время полицейской операции в пригороде Парижа, сообщает Русская служба ВВС.

Ранее в связи с инцидентом одному полицейскому было предъявлено обвинение в изнасиловании, еще трех сотрудников полиции обвинили в нападении на молодого человека.

В понедельник сотни жителей пригорода французской столицы Оне-су-Буа вышли на акцию протеста, чтобы выразить возмущение поведением полиции.

Согласно рассказу 22-летнего пострадавшего, которого правоохранительные органы называют "Тео", в минувший четверг он вышел на улицу и случайно оказался на месте, где полиция проверяла документы у подозреваемых в торговле наркотиками.

В ходе задержания, со слов "Тео", один из полицейских изнасиловал его дубинкой. Насилие сопровождалось расовыми оскорблениями и избиениями.

После стражи порядка доставили молодого человека в отделение полиции, где один из сотрудников, оценив состояние задержанного, вызвал скорую помощь.

Сейчас "Тео" находится в больнице, где ему была проведена срочная операция из-за тяжелых травм, полученных в результате насильственных действий полицейских.

Адвокат полицейского, которому было предъявлено обвинение в насилии, утверждает, что его подзащитный не хотел причинить вред здоровью задержанного молодого человека.

1344 просмотров


Старости
Эксперимент в Ереване: «Здравствуйте, я приехал из Баку…»
Эксперимент в Ереване: «Здравствуйте, я приехал из Баку…» видео
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
8 Фев 6° / 1°
9 Фев 2° / 0°
10 Фев 3° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.8769 AZN
1 EUR   =   2.0102 AZN
1 RUB   =   0.0319 AZN


Новостная лента

США аннулировали визу Ляшко
Пентагон пересматривает меморандум с Россией по Сирии
В Турции задержали племянницу Оджалана
Эрдоган начинает переговоры с Трампом
В Косово сожгли Центр дружбы с Россией
В Азербайджане отметят юбилеи известных ученых и композиторов
Чернокожий француз обвинил полицейского в жестоком изнасиловании
Помощницу Ильхамы Гулиевой освободили в зале суда
13 стран проигнорировали запрос Азербайджана Дело Лапшина
В Киеве посла Германии вызвали на ковер
Спецназ взбунтовался в Кот-д'Ивуаре
Американский авианосец «Джордж Буш» прибыл на Крит по пути на Ближний Восток
Указом Алиева: Чингиз Гурбанов — Национальный герой
В Украине похитили азербайджанского бизнесмена
Жанет Акобян: «Ребята пойдут с автоматами на Саргсяна» известная армянка поддержала Бакинскую платформу
Войска Асада перешли в наступление на Пальмиру при поддержке России
Аятолла Хаменеи: «Трамп показал подлинное лицо США»
В Баку африканцы с помощью философского камня превращали бумагу в доллары
Жителя Баку кинули на полмиллиона
Немецкая полиция провела спецоперацию против неонацистов
Россия экстрадировала гражданина Азербайджана в Украину
В Баку сносят известный парк с фонтанами фото; видео
Эксперимент в Ереване: «Здравствуйте, я приехал из Баку…» видео
Лукашенко призвал Россию не усложнять отношения
Пропавшего инспектора ГАИ уволили из МВД