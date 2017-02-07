В Косово сожгли Центр дружбы с Россией

В городе Косовска-Митровица на севере частично признанной республики произошел пожар в помещении общества русско-сербской дружбы «Щербин» и сербского оппозиционного патриотического движения «Отаджбина» («Отечество»), сообщает информационный портал Kossev.

Как заявил заместитель командира местной полиции Бесим Хоти, инцидент произошел ночью около 3:35, жители были эвакуированы. Причины возгорания выясняет независимый судебный эксперт.

В самом движении «Отаджбина» уверены, что речь идет о поджоге, так как жители здания слышали звук разбиваемых стекол перед началом пожара.

Отмечается, что помещение общества находится вблизи моста, разделяющего сербскую и албанскую части города Косовска-Митровица. Мост через реку Ибар и прилегающая к нему площадь и улица Короля Петра Первого (Карагеоргиевича) получили в последнее время международную известность в ходе переговоров Белграда и Приштины.