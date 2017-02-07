Пентагон пересматривает меморандум с Россией по Сирии

Новое руководство военного ведомства США во главе с Джеймсом Мэттисом проводит обзор российско-американского меморандума об обеспечении безопасности полетов в воздушном пространстве Сирии, сообщил во вторник, на встрече с журналистами, начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфин, передает ТАСС.

Ему был задан вопрос о том, хочет ли новая администрация США расширить двусторонний меморандум с Россией о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

"Министерство обороны и министр Мэттис сейчас проводят в целом обзор, как и любая другая заступающая администрация. Они изучают и проводят пересмотр всех унаследованных (от предыдущего руководства Пентагона) меморандумов и директив, чтобы понять, куда они хотят внести какие-то изменения", - заявил американский военачальник. "Таким образом, этот обзор идет прямо сейчас", - повторил Голдфин.

Он добавил, что министерство обороны США на данном этапе не рассматривает возможность объединения сил с Россией в Сирии в целях борьбы с терроризмом.