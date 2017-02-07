 

США аннулировали визу Ляшко

 

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил в Facebook, что власти США аннулировали 10-летнюю визу, выданную ему перед Новым годом.

«Я связываю это беспрецедентное решение с нашим требованием к США выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму, иначе Украина будет вынуждена восстанавливать ядерное оружие, чтобы защитить себя», — написал Ляшко.

Политик предполагает, что неприятие им условий меморандума для получения Киевом новой финансовой помощи от Международного валютного фонда также повлияло на решение американских властей. «Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы выберут меня своим президентом», — подчеркнул он.

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США аннулировали визу Ляшко
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