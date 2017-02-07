 

В Калининграде прошли учения с С-400

 

В Калининградской области соединения противовоздушной обороны Балтийского флота провели учения. Как передает Газета.ру, об этом сообщает RNS.

Отмечается, что в ходе учений боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника.

«В рамках учения боевые расчеты соединения уничтожили более 30 условных воздушных целей», — сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

После отражения атаки ракетные комплексы совершили марш в новый позиционный район под прикрытием ЗРПК «Панцирь-С1» для продолжения выполнения боевой задачи.

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