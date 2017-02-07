Министерство опровергает повышение цен

Тарифы на международные звонки не изменились. Об этом сообщили журналистам в Министерстве экономики.

«В некоторых СМИ распространилась несоответствующая действительности информация об изменении Тарифным (ценовым) советом цен на международные звонки», - отмечается в сообщении.

Отметим, что решением Тарифного совета от 2 декабря 2013 года, тариф за международные разговоры вне зависимости от зоны будет стоить 0,32 маната, тогда как в настоящее время одна минута разговора обходится в 0,36, 0,45 и 0,54 манатов в зависимости от зоны. Эти тарифы вступили в силу с 1 января 2014 года и по настоящее время находятся в силе.