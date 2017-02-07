 

В России снова появятся карточки на продукты питания

 

Минпромторг России рассчитывает в этом году запустить программу адресной продовольственной помощи, сообщил глава министерства Денис Мантуров на заседании "Единой России".

Речь идет о стратегии продовольственной помощи, разработанной еще осенью 2015 года. Она предполагает поддержку нуждающихся граждан, которым на специальные карты будут перечисляться "эквиваленты денежных средств" — баллы или бонусы. На них можно будет покупать продукты российского производства: овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы.

Мантуров подчеркнул, что это не накопительные система, и люди, получившие "эквиваленты денежных средств", будут обязаны их потратить.

"Программа рассчитана на то, чтобы потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают", — пояснил глава Минпромторга.

2062 просмотров


Старости
Эксперимент в Ереване: «Здравствуйте, я приехал из Баку…»
Эксперимент в Ереване: «Здравствуйте, я приехал из Баку…» видео
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
8 Фев 6° / 1°
9 Фев 2° / 0°
10 Фев 3° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.8769 AZN
1 EUR   =   2.0102 AZN
1 RUB   =   0.0319 AZN


Новостная лента

США начинают строить стену на границе с Мексикой
В России снова появятся карточки на продукты питания
Министерство опровергает повышение цен
Послу США посоветовали повеситься на банановом дереве
В Калининграде прошли учения с С-400
Министр юстиции Грузии едет в Азербайджан
США аннулировали визу Ляшко
Пентагон пересматривает меморандум с Россией по Сирии
В Турции задержали племянницу Оджалана
Эрдоган начинает переговоры с Трампом
В Косово сожгли Центр дружбы с Россией
В Азербайджане отметят юбилеи известных ученых и композиторов
Чернокожий француз обвинил полицейского в жестоком изнасиловании
Помощницу Ильхамы Гулиевой освободили в зале суда
13 стран проигнорировали запрос Азербайджана Дело Лапшина
В Киеве посла Германии вызвали на ковер
Спецназ взбунтовался в Кот-д'Ивуаре
Американский авианосец «Джордж Буш» прибыл на Крит по пути на Ближний Восток
Указом Алиева: Чингиз Гурбанов — Национальный герой
В Украине похитили азербайджанского бизнесмена
Жанет Акобян: «Ребята пойдут с автоматами на Саргсяна» известная армянка поддержала Бакинскую платформу
Войска Асада перешли в наступление на Пальмиру при поддержке России
Аятолла Хаменеи: «Трамп показал подлинное лицо США»
В Баку африканцы с помощью философского камня превращали бумагу в доллары
Жителя Баку кинули на полмиллиона