 

США начинают строить стену на границе с Мексикой

 

Министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил во вторник, что власти США уже приступили к планированию стены на границе с Мексикой, передает РИА Новости.

"В соответствии с существующим законодательством Министерство внутренней безопасности немедленно предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы спланировать, спроектировать и построить стену по южной границе, используя материалы и технологии, которые наиболее эффективны для оперативного контроля над южной границей", - заявил Келли на слушаниях в профильном комитете палаты представителей Конгресса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что построит стену на границе с Мексикой, чтобы защититься от нелегальной иммиграции. По заявлению Трампа, за строительство стены должны заплатить сами мексиканцы. Власти Мексики заверяют, что ни при каких обстоятельствах не собираются платить за строительство.

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США начинают строить стену на границе с Мексикой
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