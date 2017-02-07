Меркель: Снимать санкции с России пока рано

Снимать санкции с России пока рано, так как ситуация на востоке Украины остается неудовлетворительной, а условия минских соглашений не выполняются. Об этом заявила в ходе визита в Варшаву канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает DW. Премьер-министр Польши Беата Шидло поддержала эту позицию Берлина.

Меркель сообщила также, что перед встречей с польским руководством провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обсудила конфликт в Донбассе. На фоне недавней эскалации ситуации лидеры ФРГ и РФ выразили надежду на то, что вскоре бои прекратятся. Меркель в связи с этим призвала Путина повлиять на сепаратистов.

В Берлине и Москве также сошлись во мнении, что необходимо приложить новые усилия для сохранения перемирия. В рамках этих договоренностей Меркель и Путин поручили министрам иностранных дел своих стран и внешнеполитическим советникам поддерживать тесный контакт.