Парламент Шотландии проголосовал против запуска Brexit

Шотландский парламент во вторник проголосовал против запуска процедуры выхода Великобритании из ЕС, подтвердив, что Шотландия остается проевропейским регионом, передает РИА Новости.

Голосование не будет иметь никаких последствий, потому что Верховный суд недавно постановил, что для задействования 50-й статьи Лиссабонского договора британскому правительству нужно лишь одобрение британским парламентом соответствующего законопроекта, а согласия региональных парламентов не требуется.

Тем не менее, первый министр Шотландии (региона, где большинство на референдуме 23 июня проголосовало против Brexit) Никола Стерджен, недовольная решением высшей судебной инстанции, сразу заявила, что шотландский парламент все равно рассмотрит вопрос о запуске Brexit.