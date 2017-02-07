Россия опровергает экстрадицию Лапшина в Баку

Блогер Лапшин пока не экстрадирован в Азербайджан, так как ждет в Минске рассмотрения ходатайства о дополнительной защите, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Белоруссии.

"Его пока не экстрадировали ввиду того, что адвокаты подали ходатайство о дополнительной защите через департамент по гражданству и миграции МВД Белоруссии", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что по данным посольства, Лапшин в Минске будет дожидаться решения по этому вопросу.

В свою очередь, заведующий консульским отделом посольства России в Минске Игорь Карягин сообщил РИА Новости, что в посольстве нет информации, что экстрадиция Лапшина в Азербайджан состоялась.

Между тем, по имеющейся информации, спецрейс с Александром Лапшиным на борту уже вылетел из Минска и направляется в Азербайджан.