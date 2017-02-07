 

Акция протеста беженцев в Баку видео

 

Группа беженцев, проживающая в здании бывшего пионерского лагеря «Гагаи» в поселке Бильгя, вышла на акцию протеста, сообщает газета «Ени Мусават».

Около сотни человек вышли во двор своего дома с целью обратить внимание чиновников на свои проблемы.

Беженцы жалуются на условия проживания. В здании, в котором живут около 250 человек, находится в аварийном состоянии и может в любой момент рухнуть.

Кроме того, в здании нет централизованного водоснабжения и газоснабжения. Жильцы дома вынуждены обогревать квартиры электричеством и не многие могут себе это позволить.

Вместе с тем, местные жители вынуждены приносить воду в ведрах и баках. А ближайший источник воды находится в километре.

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Акция протеста беженцев в Баку видео
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