НАТО откроет офис в Кишиневе

НАТО не намерено направлять в Молдавию военных, открывая в стране офис по связи; это дипломатическая миссия. Как передает РИА Новости, об этом заявила замгенсека альянса Роуз Гетемюллер.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что выступает против открытия Бюро связи НАТО в Кишиневе.

«В этом году новый офис НАТО по связи будет открыт в Кишиневе. Это не военная база, а небольшая дипломатическая миссия, состоящая из гражданских лиц. Солдат НАТО в Молдавии не будет. У НАТО открывались офисы и в других странах-партнерах, таких как Россия, Украина и Грузия», — заявила Гетемюллер после встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном.