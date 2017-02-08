Критики решения Беларуси о выдаче блогера и путешественника Александра Лапшина говорят, что это серьезный прецедент. И с ними можно согласиться, он действительно серьезный. Когда спецслужбы европейских стран рыскали по континенту в поисках организаторов и сообщников тех, кто устроил бойню в Париже в ноябре 2015 года, а затем в марте 2016 года в Брюсселе, они с ужасом обнаружили, что будущие террористы, находившиеся под подозрением, легко пересекали границы, пользуясь тем, что в базах данных различных государств их имена пишутся по-разному.

Отсутствие единой базы и единых правил учета привели к трагедии. Говорят, сейчас в Брюсселе – уже в качестве столицы Евросоюза – работают над этими роковыми ошибками, чтобы не допустить их в будущем. Тот паспорт или этот, «Александр» или «Олександр» – и вот человек оказывается там, где не мог бы оказаться, если бы все законные процедуры были соблюдены. Как у гражданина России и Израиля мог оказаться еще и украинский паспорт, если двойное гражданство в Украине запрещено, а он сам не скрывал наличия у себя других паспортов?

О том, как Лапшин раздобыл украинское гражданство, он писал когда-то в своем журнале, но соответствующая запись сейчас закрыта от просмотра. При том, что выпадов в адрес Украины он не делал и «хунтой» ее, в отличие от многих российских сограждан, насколько можно заключить из дневника, не считает, Александр Лапшин, по сути, тот же гражданин большого «русского мира».

Как он сам пишет, «моя страна простирается от Ужгорода на западе до Чукотки на востоке и от Галилейских гор до Красного моря. А еще Крым - дважды мой». По поводу Крыма девушка Екатерина, которая сейчас активно пытается ему помочь, особенно обеспокоена. «Данный прецедент открывает очень нехорошие перспективы, - пожаловалась она радио «Свобода» - В мире много таких конфликтных территорий. Если такие инсинуации начнут происходить постоянно, фактически люди перестанут куда-либо ездить. Они будут просто бояться. Даже в тот же Крым люди начнут бояться ездить».

Характерно вот это недоуменное «даже». Пока, нужно сказать, в оккупированный Крым больше боятся ездить граждане Украины, поскольку рискуют там стать объектом провокаций ФСБ, где из украинцев запросто лепят «боевиков Главного управления разведки Украины», прибывших с целью поджечь Черное море. Но вопрос справедливый.

Украина предупредила граждан других стран о недопустимости въезда на полуостров, минуя украинские пограничные пункты, но никто особенно этого правила не придерживается. Симферопольский аэропорт регулярно принимает рейсы из Москвы, а Керченская переправа доставляет все новых желающих посетить «Крымнаш». Запросто пересекают украинскую границу там, где она контролируется россиянами и сепаратистами.

Отрывки впечатлений такого путешественника на Донбасс – Антона Кротова – выложил у себя в журнале тот же Лапшин: а чего такого? Пока сепаратизм не будет пресекаться и наказываться вот на таком, «туристическом» уровне, трудно будет объяснить гражданам других стран, не задетых бедой, что в этом плохого.

Пока неясно, насколько суровым будет наказание для Александра Лапшина, который еще и выступал с оскорблениями в адрес страны, по которой путешествовал. Возможно, президент Лукашенко прав, когда говорит, что у Азербайджана и Израиля настолько замечательные отношения, что страны полюбовно договорятся о судьбе израильского (помимо прочего) гражданина Лапшина. Но что странам, которых коснулась трагедия сепаратизма и терроризма, нужно последовательно защищать свои позиции и координировать свои действия между собой и с другими союзниками – совершенно очевидно. Беларусь тут союзник скорее ситуативный, но и на том спасибо.