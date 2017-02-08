Премьер Ирака: Уничтожено практически все окружение главаря ИГ

Силы международной коалиции уничтожили практически все окружение главаря террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил телеканалу France24 премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

Ранее телеканал со ссылкой на премьера передавал, что аль-Багдади выслежен и блокирован.

"Ему больше не на кого положиться, он изолирован, мы наблюдаем за его перемещениями. Он почти не связывается с другими террористами, каналов коммуникации практически не существует", — заявил глава иракского правительства. Он отказался комментировать местонахождение террориста.

В середине декабря командующий силами специального назначения Ирака Фадиль Барвари заявлял, что аль-Багдади скрывается в подземном бункере в Мосуле.

Ранее госдеп США увеличил награду за информацию об аль-Багдади до 25 миллионов долларов.