 

Из Армении убегают уже министры и политологи

Автор: Отдел Армении 

Миграционные показатели в Армении давно уже стали катастрофическими. Каждый месяц до десятка тысяч граждан покидают страну. А за время двух президентских сроков Сержа Саргсяна, только по официальным данным, из Армении уехал каждый седьмой ее житель.

Безработица, политические репрессии, война в Карабахе - все это вынуждает людей искать более спокойную и достойную жизнь за пределами страны. Неоспоримым доказательством как экономического, так и политического неблагополучия страны стало начавшееся бегство высокопоставленных чиновников, к тому же скопившие солидные капиталы.

Гагик Хачатрян

Недавно в СМИ просочилась информация, что вместе с семьей в США уехал экс-министр финансов Гагик Хачатрян, а до него, тоже с чадами и домочадцами, родину покинули глава безопасности правительства республики и руководитель Варденисского штаба Республиканской партии (РПА).

Теперь же список эмигрантов пополнил и экс-директор армянского филиала «Радио Свобода» политолог Агаси Енокян, который к тому же до недавних пор являлся начальником управления по работе с СМИ при правительстве Армении, говорят, что он обосновался в Сан-Франциско. Примечательна последняя запись Енокяна в фейсбуке. Видимо, не найдя точных определений для нынешний Армении, он привел строчку из известного стихотворения Лермонтова: «Прощай, немытая Россия». Хотя не исключено, что так он заодно отблагодарил своих российских покровителей…

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