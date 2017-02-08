Спецрейс с оперативно-следственной группой из Азербайджана вылетел за блогером Александром Лапшиным примерно в 15:00 по минскому времени. Самолет преодолевает расстояние от Минска до Баку примерно за три часа 20 минут. Об этом пишет «Спутник-Беларусь» в своем материале про экстрадицию блогера.

Агентство также обратило внимание на тот факт, что на Александре Лапшине была та же одежда, что и 11 дней назад, когда в Минском городском суде рассматривалась его жалоба на решение генпрокуратуры Беларуси выдать его в Баку

На сегодняшнем заседании Верховного суда Беларуси, где рассматривалась жалоба Лапшина, самого блогера не было.