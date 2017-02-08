 

Лапшин не прокомментировал свою экстрадицию

 

В Бакинском аэропорту Александра Лапшина встретила группа журналистов. Но сам блогер никак не прокомментировал свою экстрадицию, передает РИА Новости.

Агентство отмечает, что блогер был в тяжелом расположении духа и не реагировал на реплики и вопросы журналистов

Ранее днем Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Александра Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля.

К вечеру блогер был доставлен в Баку вылетевшей в Минск оперативно-следственной группой из Азербайджана.

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