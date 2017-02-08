 

Прецедент Лапшина: наказание за преступление против Азербайджана наша реплика

Автор: Акпер Гасанов 

Видимо Лапшин плохо знаком с творчеством Достоевского. Правда, в своем романе «Преступление и наказание» Федор  Михайлович рассуждал о социальных обстоятельствах, толкающих человека на преступления. С этой точки зрения, обычный авантюрист Александр Лапшин, который нагло нарушал законы другого государства и открыто поддерживал сепаратистов, и при этом верил в собственную безнаказанность - вовсе не студент Родион Раскольников, убивший старуху-процентщицу ради спасения близких. Надеюсь, что вскоре это поймет и сам Лапшин, которого армянская сторона банально использовала, «за долю малую».

И армянская сторона, к сведению родных и близких Лапшина, лишь усугубила его судьбу, вмешавшись в это скандальное дело. Априори же было понятно, что никаких реальных возможностей для влияния на дело блоггера  у руководства Армении и армянской диаспоры нет и быть не могло. Но, они сочли правильным в очередной раз использовать само дело, тогда уже задержанного Лапшина, для обливания грязью Азербайджана.

Помнится, 29 января  армянские диаспорские организации провели одновременно акции протеста перед диппредставительствами Беларуси в Вашингтоне и Нью-Йорке с требованием «немедленного и безусловного освобождения» блогера.  Поразительная переоценка собственной значимости, однако! Изначально были ясны истинные мотивы армянской стороны. И это, далеко не беспокойство о судьбе блогера.

Истинную причину нервозности армянской стороны озвучил глава МИД РА Эдвард Налбандян.

Эдвард Налбандян

Он выразил робкую надежду, что дело Александра Лапшина не станет прецедентом и не повлияет на туристов, желающих и в будущем незаконно посещать Карабах. Ну а истина состоит в том, что Лапшин доставлен в Баку. И тем самым, правительством Азербайджана создан важнейший прецедент. А резонанс после наказания и порицания Лапшина облетел весь мир. Теперь весь мир понял, что посещать Карабах без разрешения азербайджанских властей - преступление, за которое обязательно последует наказание. Азербайджану нужен был прецедент и он его получили. Несмотря на давление сильных мира сего и внешнеполитических ведомств сверхдержав.

Политическое руководство Азербайджана в очередной раз продемонстрировало (как и в случае с освобождением Рамиля Сафарова!) способность доводить до логической точки поставленные принципиальные задачи. И судьба Лапшина - повод задуматься тем, кто считал, что наказания за преступление против Азербайджана никогда не будет.

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